Parmağına sıkışan yüzüğü itfaiye çıkardı

Parmağına sıkışan yüzüğü itfaiye çıkardı
Güncelleme:
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde bir vatandaş, parmağına sıkışan yüzüğü çıkarmak için itfaiye ekiplerinden yardım aldı. Yüzük, itfaiye tarafından kesilerek çıkarıldı.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde vatandaşın parmağına sıkışan yüzük, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkartıldı.

Edinilen bilgilere göre, Kırıkhan ilçesinde yaşayan bir vatandaş, eline taktığı yüzüğü çıkarmak isterken sıkıştırdı. Kendi imkanlarıyla yüzüğü parmağında çıkarmayı deneyen vatandaş, başarısız olunca Kırıkhan İtfaiye Amirliği'ne gelerek itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İtfaiye ekiplerinin spiral ile su damlatarak müdahalesi sonucunda yüzük, kesilerek çıkarıldı. Parmağına sıkışan yüzük çıkartılan vatandaş, itfaiye ekiplerine teşekkürlerini iletti. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
