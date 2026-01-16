Parmağına sıkışan yüzüğü itfaiye çıkardı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde vatandaşın parmağına sıkışan yüzük, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkartıldı.

Edinilen bilgilere göre, Kırıkhan ilçesinde yaşayan bir vatandaş, eline taktığı yüzüğü çıkarmak isterken sıkıştırdı. Kendi imkanlarıyla yüzüğü parmağında çıkarmayı deneyen vatandaş, başarısız olunca Kırıkhan İtfaiye Amirliği'ne gelerek itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İtfaiye ekiplerinin spiral ile su damlatarak müdahalesi sonucunda yüzük, kesilerek çıkarıldı. Parmağına sıkışan yüzük çıkartılan vatandaş, itfaiye ekiplerine teşekkürlerini iletti. - HATAY