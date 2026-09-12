Kırıkhan’da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde bir araçta yapılan aramada metamfetamin ele geçirilirken, uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen şüpheli tutuklandı.

Kırıkhan Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince 10 Eylül tarihinde uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirildi. Çalışma kapsamında bir araçta yapılan aramada metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili M.Ç. hakkında TCK 188 kapsamında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan adli işlem başlatıldı. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı