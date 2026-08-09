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Kırıkhan'da Otomobil Devrildi: Sürücü Yaralandı

Kırıkhan'da Otomobil Devrildi: Sürücü Yaralandı
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Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı. Kaza, Kurtlusoğuksu Mahallesi'nde meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, yaralı sürücüyü kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Kırıkhan ilçesine bağlı Kurtlusoğuksu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç yol kenarına devrildi.

Kazanın ihbar edilmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yaralanan sürücüyü kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay yerinde gerekli emniyet tedbirleri alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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