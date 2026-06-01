Hatay'da seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde seyir halindeyken motor kısmında yangın çıkan otomobil, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, Kırıkhan ilçesine bağlı Ceylanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Seyir halindeki otomobilin motor kısmından dumanların yükseldiğini fark eden sürücü, aracı durdurarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, kısa sürede yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı