Haberler

Kazada çarpışan motosiklet sürücülerinin savrulduğu anlar kamerada

Kazada çarpışan motosiklet sürücülerinin savrulduğu anlar kamerada
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu sürücüler yere savruldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde iki motosikletin çarpışmasıyla sürücülerin yere savrulduğu anlar kameraya yansıdı.

Kaza, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Kırıkhan Sanayi Sitesi'nde yaşandı. Site içinde seyreden motosiklet, sola doğru manevra yaptığı esnada başka motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle sürücüler yere savruldu. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralı motosiklet sürücülerini ilk müdahalenin ardından tedbir amaçlı Kırıkhan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kaza anı ise anbean güvenlik kamerasına yansıdı - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump'tan tarihte bir ilk! Savurduğu tehdit dünyayı tedirgin etti

Trump'tan tarihte bir ilk! Savurduğu tehdit dünyayı tedirgin etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çocuğunun okulundaki teneffüs ziline tepkisi sert oldu

Velinin teneffüs ziline tepkisi sert oldu
Osimhen'den taraftarı uyutmayan Juventus sözleri: Neden Olmasın?

Basın toplantısında söyledikleri Galatasaray taraftarını çıldırttı
Kazancını gayrimenkule yatıran Burak Özçivit Eyüpsultan'dan 30 daire aldı

Neredeyse tüm ilçeyi alacaktı! Ünlü oyuncudan dev yatırım
Inter, Bodo/Glimt için video hazırladığına resmen bin pişman oldu

Bu paylaşımı yaptıklarına bin pişman oldular
Çocuğunun okulundaki teneffüs ziline tepkisi sert oldu

Velinin teneffüs ziline tepkisi sert oldu
Yasak aşka aile içi infaz! Kan donduran itiraf 17 yıl sonra geldi

Yasak aşka aile içi infaz! Kan donduran itiraf 17 yıl sonra geldi
Ünlü mankenin podyumda zor anları! Bir adım bile atamadı

Ünlü mankenin podyumda zor anları! Bir adım bile atamadı