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Kırıkhan'da iki araç çarpıştı: 1 yaralı

Kırıkhan'da iki araç çarpıştı: 1 yaralı
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Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde iki aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kazada 4 kişinin bulunduğu araçlardan yaralanan vatandaş, sağlık ekiplerine teslim edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde iki aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralanarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kaza, Kırıkhan ilçesine bağlı Kurtlusoğuksu Mahallesi'nde meydana geldi. İki aracın karıştığı kazanın ihbar edilmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Kazada araçlarda bulunan toplam 4 vatandaşın bulunduğu öğrenilirken, yaralanan 1 kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerine teslim edildi. Ekipler tarafından olay yerinde gerekli güvenlik önlemleri alındı.

Yetkililer, kazayla ilgili inceleme başlatıldığını bildirirken, yaralı vatandaşın sağlık durumuna ilişkin bilgi verilmedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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