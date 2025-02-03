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Kırıkhan'da Hasarlı Caminin Mineresi Kontrollü Olarak Yıkıldı

Kırıkhan'da Hasarlı Caminin Mineresi Kontrollü Olarak Yıkıldı
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Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde ağır hasarlı bir caminin minaresinin yıkılma anı kameraya yansıdı. Yıkım esnasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde ağır hasarlı olan caminin minaresinin yıkılma anı kameraya yansıdı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Hatay'da mahkeme süreci sona eren yapıların yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları aralıksız sürüyor. Kırıkhan ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan ağır hasarlı olan caminin minaresi iş makinesi ile kontrollü olarak yıkıldı. Kas-ı Arifan Camii'nin minaresinin yıkılma anı kameralara anbean yansıdı. Minarenin yıkımı esnasından herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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