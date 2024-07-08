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Yaylaya çıkan köylülere büyük şok! Yüzlerce koyun saniyeler içinde telef oldu

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Kırgızistan'da bir yaylaya yıldırım düştü. Bölgede halkı büyük korku ve panik yaşarken yeşillik alanda otlayan 250 koyun telef oldu. Ekipler bölgeye giderek hasar tespiti için çalışma başlattı.

Kırgızistan'ın Cazı Keçüü yaylasında yıldırım düşmesi sonucu 250 koyun telef oldu. Hayvanlardan geriye ise kameralara yansıyan bu görüntüler kaldı.

ACİL DURUMLAR BAKANLIĞI AÇIKLAMA YAPTI

Kırgızistan'ın kuzeyindeki Issık Göl bölgesinde yaşayanlar dün korku dolu anlar yaşadı. Kırgızistan Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Issık Göl bölgesinin Ton ilçesindeki Cazı Keçüü yaylasında yıldırım düştü.

250 KOYUNUN TELEF OLDUĞU BÖLGEDE HASAR TESPİTİ

Yerel saatle 17.00 sıralarında yaşanan olayda 250 koyun telef oldu. Bakanlığa bağlı ilçe departmanı görevlileri ise saat 18.44 sıralarında gelen ihbar üzerine hasar tespiti için olay yerine gitti.

BÖLGE HALKI KORKU VE PANİĞE KAPILDI

Meydana gelen üzücü olayda bölge halkı büyük korku ve panik yaşadı. Herhangi bir insanın zarar görmemesi ise tek teselli oldu. Telef olan hayvanlardan geriye ise kameralara yansıyan bu görüntüler kaldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kırgızistan Hayvan Hakları Tarım Doğal Afetler 3.Sayfa Dünya Güncel Haberler

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