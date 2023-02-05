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Kiraz-Alaşehir yolu kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı

3. Sayfa Haberleri

Kiraz-Alaşehir yolu kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı Kapanan yolda kar küreme ve tuzlama çalışmaları devam ediyor İzmir'de Kiraz-Alaşehir yolu yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanırken, belediye ekipleri yolun trafiğe açılması için kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kiraz-Alaşehir yolu kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı

Kapanan yolda kar küreme ve tuzlama çalışmaları devam ediyor

İZMİR - İzmir'de Kiraz-Alaşehir yolu yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanırken, belediye ekipleri yolun trafiğe açılması için kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

İzmir'in Kiraz ilçesinin yüksek kesimlerinde dün gece saatlerinden bu yana etkili olan kar yağışı nedeniyle Kiraz-Alaşehir yolu ulaşma kapandı. Kiraz Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yüksek kesimdeki Cevizli, İğdeli, Olgunlar ve Bahçearası mahallelerinde kar küreme ve tuzlama çalışmaları gerçekleştiriyor.

Öte yandan, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar Kutlu, "Ekiplerimiz aralıksız çalışıyor. Vatandaşın hiçbir şekilde mağduriyet yaşamaması için tüm imkanlarımızla çalışmalarımız sürdüreceğiz, sabaha kadar sahadayız. Herhangi bir olumsuzlukta bize ulaşın" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İzmir Kiraz 3. Sayfa Haberler

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