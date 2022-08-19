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Kiralık villada uyuşturucu partisine operasyon

Kiralık villada uyuşturucu partisine operasyon

3. Sayfa Haberleri

Muğla'nın Ula ilçesi Çıtlık Mahallesindeki bir villada uyuşturucu partisi istihbaratı alan Jandarma ekipleri, 6 şüpheli hakkında adli işlem yaptı.

Muğla'nın Ula ilçesi Çıtlık Mahallesindeki bir villada uyuşturucu partisi istihbaratı alan Jandarma ekipleri, 6 şüpheli hakkında adli işlem yaptı.

Uyuşturucu madde imal ve ticareti ile mücadele çalışmaları çerçevesinde Muğla İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucu, Ula İlçesi Çıtlık Mahallesinde kiralık bir villada parti düzenleneceği ve partide uyuşturucu madde kullanılacağı bilgisini aldı.

Jandarma KOM Şube Müdürlüğü ve Ula İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince villada yapılan aramada, bir miktar Skunk esrar maddesi ele geçirdi.

Olayla ilgili 6 şüpheli şahıs hakkında adli işlemlere başlatıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Hisarcık Ula 3. Sayfa Haberler

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