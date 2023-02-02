Kiralık ev ilanıyla 4 kişiyi dolandıran 3 şüpheli yakalandı 3. Sayfa Haberleri Kocaeli'n İzmit ilçesinde internet sitesi üzerinden kiralık ev ilanı vererek kapora adı altında 4 kişiyi dolandıran 3 şüpheli yakalandı. Kocaeli'n İzmit ilçesinde internet sitesi üzerinden kiralık ev ilanı vererek kapora adı altında 4 kişiyi dolandıran 3 şüpheli yakalandı. Edinilen bilgiye göre, Kocaeli'de internet sitesi üzerinden kiralık ev ilanını gören 4 müşteri hemen harekete geçti. İlanı veren kişilerle iletişime giren müşteriler, kapora yatırdıkları halde ne eve yerleşebildi ne de şahıslara ulaşabildi. Dolandırıldıklarını anlayan 4 şahıs karakola giderek şikayetçi oldu. Olayı araştıran polis ekipleri, dolandırıcılığı gerçekleştiren 3 şüpheliyi yakaladı. İfadesi alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. İ.Y. ve M.T. tutuklanarak cezaevine gönderilirken A.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KOCAELİ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kocaeli 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Kiralık ev ilanıyla 4 kişiyi dolandıran 3 şüpheli yakalandı - Haberler

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