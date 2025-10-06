Kiralık daire için yayınlanan ilan pes dedirtti: Emekliler aramasın

İstanbul Ümraniye'de bir kiralık daire ilanı, emeklilere yönelik ifadeleri nedeniyle sosyal medyada büyük tepki topladı. 2+1 daire için hazırlanan ilanda, emeklilerin kiracı olarak kabul edilmeyeceği açıkça belirtilirken gerekçe olarak "emekli maaşına haciz konulamaması" gösterildi.

"EMEKLİLER ARAMASIN"

İlanda, "Emekliye kiralık değildir. Emekliler aramasın. Maaşına haciz konulamadığı için emekli tercih etmiyoruz." ifadeleri yer aldı. Bu açıklama, emeklilere karşı ayrımcı bir tutum olarak değerlendirilirken, sosyal medyada geniş yankı buldu.

TALEPLERİN ARDI ARKASI YOK

Ev sahibinin yalnızca devlet memuru veya kurumsal çalışanlara evi kiralamak istediği belirtilirken, kiracılardan tahliye taahhütnamesi, adli sicil kaydı, Findex kredi notu ve maaşında haciz bulunmadığına dair belge talep edildi. Bu koşulların, özellikle emekliler açısından kiralama sürecini neredeyse imkânsız hale getirdiği yorumları yapıldı.