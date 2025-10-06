Haberler

Kiralık daire için yayınlanan ilan pes dedirtti: Emekliler aramasın

Güncelleme:
İstanbul'da kiralık bir daire için yayınlanan ilan pes dedirtti. Online bir emlak sitesinde yer alan ilanda "Emekliye kiralık değildir. Emekliler aramasın. Maaşına haciz konulamadığı için emekli tercih etmiyoruz" ifadeleri yer aldı.

İstanbul Ümraniye'de bir kiralık daire ilanı, emeklilere yönelik ifadeleri nedeniyle sosyal medyada büyük tepki topladı. 2+1 daire için hazırlanan ilanda, emeklilerin kiracı olarak kabul edilmeyeceği açıkça belirtilirken gerekçe olarak "emekli maaşına haciz konulamaması" gösterildi.

"EMEKLİLER ARAMASIN"

İlanda, "Emekliye kiralık değildir. Emekliler aramasın. Maaşına haciz konulamadığı için emekli tercih etmiyoruz." ifadeleri yer aldı. Bu açıklama, emeklilere karşı ayrımcı bir tutum olarak değerlendirilirken, sosyal medyada geniş yankı buldu.

TALEPLERİN ARDI ARKASI YOK

Ev sahibinin yalnızca devlet memuru veya kurumsal çalışanlara evi kiralamak istediği belirtilirken, kiracılardan tahliye taahhütnamesi, adli sicil kaydı, Findex kredi notu ve maaşında haciz bulunmadığına dair belge talep edildi. Bu koşulların, özellikle emekliler açısından kiralama sürecini neredeyse imkânsız hale getirdiği yorumları yapıldı.

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıİlteriş_31:

Bence kimse bu ilan sahibine kızmasın! Geride bıraktığımız ve hükümetimiz tarafından ilan edilen "EMEKLİLER YİLİ"nda, emeklilere verilen değeri gördükten sonra, sıradan bir ev sahibinin emeklilerimizi böyle aşağılamasi çok garip gelmiyor! Adam bir de findex raporu istiyor! Şaka gibi...

