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Kiraladığı evde az daha canından oluyordu! Tadilat yaparken 2 adet patlamamış el bombası buldu

Kiraladığı evde az daha canından oluyordu! Tadilat yaparken 2 adet patlamamış el bombası buldu

3. Sayfa Haberleri

Şanlıurfa'da kiraladığı evde tadilat çalışması yapan, Ali Ç. tuvalet olarak kullanılacak bölgeye alt yapı için kazı yaparken 2 adet patlamamış el bombası buldu.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde Ali Ç. isimli şahıs, Ahmet B. isimli şahsın tek katlı evini kiralayıp içerisinde tadilat yapmaya başladı. Tuvalet olarak kullanılacak bölgeye alt yapı için kazı yapan Ali Ç., patlayıcı madde buldu.

Kiraladığı evde patlayıcı çıktı

2 ADET PATLAMAMIŞ EL BOMBASI BULUNDU

Olay yerine çağrılan polis ekipleri, çevrede önlem alarak patlayıcıyı kontrol etti. Yapılan kontrolde patlamamış 2 adet el bombası tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kiraladığı evde patlayıcı çıktı

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Şanlıurfa 3. Sayfa Haberler

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