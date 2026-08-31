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İnegöl'de Kira Tartışması Kanlı Bitti: Ev Sahibi Tutuklandı

İnegöl'de Kira Tartışması Kanlı Bitti: Ev Sahibi Tutuklandı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde depo temizliği nedeniyle çıkan tartışmada ev sahibi Enver Ayaz, kiracısı Kılıçhan Şahin'i balkondan tüfekle ateş ederek öldürdü. Olay sonrası hastanede tedavi altına alınan Ayaz, taburcu olduktan sonra çıkarıldığı mahkemece 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kiracısını çıkan tartışma sırasında balkondan tüfekle ateş edip öldüren ev sahibi Enver Ayaz (70) çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında kırsal Cerrah Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 3 katlı binanın 2'nci katındaki dairede yaşayan ev sahibi Enver Ayaz ile 3'üncü kattaki dairede yaşayan kiracısı Kılıçhan Şahin arasında, depo temizliği nedeniyle tartışma çıktı. Kiracısına binanın giriş katındaki ortak alanda bulunan depoyu temizlemesini söyleyen ve küfürlü konuştuğu iddia edilen Ayaz ile Şahin arasında sokakta tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında ev sahibi Enver Ayaz yere düşerek başından yaralandı. Mahalle sakinleri araya girerek tarafları ayırdı.

Çevredekilerin araya girmesiyle sonlandırılan kavganın ardından evine giden Enver Ayaz, 2'nci kattaki dairesinin balkonundan, sokakta bulunan kiracısı Kılıçhan Şahin'e ateş etti. Tüfekten çıkan saçmaların göğsüne isabet ettiği Şahin, ağır yaralandı. Ailesi tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürülürken, yolda karşılarına çıkan ambulansa alınan yaralı, kaldırıldığı hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Tutuklandı

Yaşanan silahlı saldırı çevrede bulunan bir evin güvenlik kamerasına yansırken, beyin kanaması şüphesiyle hastaneye kaldırılan Enver Ayaz, 6 saat süren tedavisinin ardından taburcu edilip, ifadesi alınmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Ayaz, ifadesinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında getirildiği hastanedeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilirken, gazetecilerin 'Pişman mısın?' sorusuna "Duymuyorum, kulaklık yokken anlamıyorum" diye yanıt verdi. Şüpheli mahkemece kasten adam öldürme suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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