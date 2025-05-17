Kına Gecesinde Disko Topu Kazası: 3 Yaralı

Kına Gecesinde Disko Topu Kazası: 3 Yaralı
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Kına Gecesinde Disko Topu Kazası: 3 Yaralı
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir düğün salonunda kına gecesinde disko topunun düşmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralıların durumu ciddiyetini korumazken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kına gecesinde eğlenenlerin üzerine disko topu düştü: 3 yaralı

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan bir düğün salonunda tavanda bulunan disko topu, gelin ve misafirlerin üzerine düştü. Olayda 3 kişi yaralandı.

Olay, saat 22.00 sıralarında Sanayi Mahallesi Ömer Türkçakal Bulvarı mevkiinde bulunan düğün salonunda meydana geldi. İddiaya göre B.M. ve B.S.'nin kına gecesi için bir araya gelen misafirler büyük bir şok yaşadı. Salonun içinde bulunan hareketli disko topu koparak gelin ve iki misafirin üzerine düştü. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardında Kocaeli Şehir Hastanesi ve Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Öte yandan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OSMAN AYAYDIN - 3.Sayfa
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