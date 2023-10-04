Kimyasal madde patlaması şüphelileri adli kontrolle serbest kaldı
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde meydana gelen kimyasal madde patlamasından sorumlu oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDILAR
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde dün meydana gelen kimyasal madde patlamasından sorumlu oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan S.G., Ö.B., O.B. ve A.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 'Halk sağlığını tehlikeye sokmak' suçlamasıyla mahkemeye sevk edilen 4 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
Nabi YAZICI/ KÖRFEZ (Kocaeli),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa