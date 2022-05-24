Kimlik soran sivil polislere park dubasıyla saldırdılar - Haberler

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Kimlik soran sivil polislere park dubasıyla saldırdılar

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kimlik soran sivil polislere park dubasıyla saldırdılar Esenyurt'ta şüphelendikleri aracı durduran polis ekiplerine saldırdılar; o anlar kamerada Esenyurt'ta şüphelendikleri aracı durduran sivil polis ekipleri, saldırıya uğradı.

Kimlik soran sivil polislere park dubasıyla saldırdılar

Esenyurt'ta şüphelendikleri aracı durduran polis ekiplerine saldırdılar; o anlar kamerada

İSTANBUL - Esenyurt'ta şüphelendikleri aracı durduran sivil polis ekipleri, saldırıya uğradı. Tekme tokat polislere saldıran şahıslar, bununla da yetinmeyip park dubasıyla polis aracına zarar verdi. Havaya ateş açılmasına da aldırmayan şahısların o anları ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde saatlerinde Esenyurt Gökevler Mahallesi'nde yaşandı. Edilen bilgiye göre sivil polis ekipleri, şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Durdurulan araçtaki şahısları kimlik göstermeyince polis ekipleri ile aralarında tartışma başladı. Polise saldıran şahıslar, önce tekme ve yumrukla daha sonrasında ise park dubasıyla polis aracına saldırdı. Ekiplerin havaya ateş açmasına da aldırmayan şahıslar, bir süre sonra araçlarına binerek kayıplara karıştı. Yaşanan o anlar ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

İhlas Haber Ajansı / Hakan Polat - 3. Sayfa

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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