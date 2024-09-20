Kim bu Ayşegül Akdoğan? Hakkındaki iddia bir hayli vahim, 'tutuklansın' diye hashtag açıldı

Hakkari'de Ayşegül Akdoğan isminde bir kadının, başka bir kadını acımasızca dövdüğü ana ilişkin görüntü kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Genç kızları fuhuşa ve uyuşturucuya sürükleyen bir çetenin liderliğini yaptığı öne sürülen Akdoğan hakkında birçok kişi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı da etiketleyerek #AyşegülAkdoğanTutuklansın başlığıyla paylaşım yapmaya başladı. Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmış değil...