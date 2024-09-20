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Kim bu Ayşegül Akdoğan? Hakkındaki iddia bir hayli vahim, "tutuklansın" diye hashtag açıldı

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Ayşegül Akdoğan isimli kadının başka bir kadını tekme tokat dövdüğü ana ilişkin görüntüler büyük yankı uyandırdı. Genç kızları fuhuşa ve uyuşturucuya sürükleyen bir çetenin liderliğini yaptığı öne sürülen Akdoğan hakkında sosyal medyada "Tutuklansın" başlığıyla hashtag açıldı.

Hakkari'de Ayşegül Akdoğan isminde bir kadının, başka bir kadını acımasızca dövdüğü ana ilişkin görüntü kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Genç kızları fuhuşa ve uyuşturucuya sürükleyen bir çetenin liderliğini yaptığı öne sürülen Akdoğan hakkında birçok kişi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı da etiketleyerek #AyşegülAkdoğanTutuklansın başlığıyla paylaşım yapmaya başladı. Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmış değil...

Kim bu Ayşegül Akdoğan? Hakkındaki iddia bir hayli vahim,
Kaynak: Haberler.com / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa

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Yorumlar (6)

vatandaş:

uyutulsun

246
1
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Mihlari:

Allah yarattı demiycen böyle ganareleri...

180
0
yanıtYanıtla
Ütopik Yorumcu:

A KOYULSUN BENCE BUNLARA GRUBA HER TÜRLÜ TEŞVİKE DUYARLIYIM

51
6
yanıtYanıtla
Remzi Zabin:

Hemen alın bunu içeriye

38
1
yanıtYanıtla
SUNSET null:

meydan boş

9
0
yanıtYanıtla
Hasan Demirtas:

bu baskınan öbür kadın öldürse suç kimde olur hakimciler yada biri yardım etse

0
0
yanıtYanıtla
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