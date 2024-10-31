Kilometrelerce yol gelmiş! Arabanın altından çıkanı görünce gözlerine inanamadı

İstanbul'da bir aracın alt kısmına giren tavşan,Eskipazar'a kadar o şekilde yolculuk etti. Eskipazar'da gelen sesler üzerine aracı kontrol eden vatandaş, tavşanı fark etti ve uzun uğraşlar sonucu saklandığı yerden çıkardı. Tavşan'ın kurtarıldığı anlara ilişkin görüntü kısa sürede büyük yankı uyandırdı.