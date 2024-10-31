Kilometrelerce yol gelmiş! Arabanın altından çıkanı görünce gözlerine inanamadı
İstanbul'dan Eskipazar'a kadar otomobilin içinde gelen tavşan, Eskipazar'da kurtarıldı. Tavşanın kurtarıldığı ana ilişkin görüntü büyük ilgi gördü.
İstanbul'da bir aracın alt kısmına giren tavşan,Eskipazar'a kadar o şekilde yolculuk etti. Eskipazar'da gelen sesler üzerine aracı kontrol eden vatandaş, tavşanı fark etti ve uzun uğraşlar sonucu saklandığı yerden çıkardı. Tavşan'ın kurtarıldığı anlara ilişkin görüntü kısa sürede büyük yankı uyandırdı.