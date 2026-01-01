Kilis'te DEAŞ operasyonu: 6 tutuklama

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen çalışmalarda, Kilis ve Gaziantep'te eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda yakalanan 10 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Bu kapsamda, Kilis ve Gaziantep'te eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, DEAŞ silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 10 şüpheli yakalandı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden Y.C., S.B., A.S., A.D., S.K. ve M.C.Y. isimli 6 kişi tutuklandı. C.K., S.D. ve K.K. isimli 3 şüpheli, adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı şartıyla serbest bırakılırken, A.E. isimli şüpheli ise savcılıktan serbest bırakıldı. - KİLİS