Son dakika haberi: Mühendis Akcan'ın ölümüne ilişkin davada yurt dışı yasağı kaldırıldı

Mühendis Akcan'ın ölümüne ilişkin davada yurt dışı yasağı kaldırıldı

KİLİS - Kilis'te, 2017 yılında mühendis Mehmet Akcan'ın sınır hattındaki mayın patlamasında hayatını kaybetmesine ilişkin açılan davanın 7'ıncı duruşması görüldü. Ttutuksuz yargılanan eski kurmay yarbay Mehmet Okan Arıkan'ın yurt dışına çıkış yasağının kaldırılması talebi mahkeme heyeti tarafından kabul edildi.

Mühendis Mehmet Akcan (30), 23 Ağustos 2017'de Demirışık köyü Şimşek Hudut Karakolu sorumluluk alanındaki sınır hattında yapımı süren duvar inşaatını kontrol ettiği esnada PKK/YPG tarafından döşenen mayının üzerine basması sonucu hayatını kaybetmişti. Akcan'ın ölümüne ilişkin dönemin 2. Hudut Tabur Komutanı eski Kurmay Yarbay Mehmet Okan Arıkan hakkında "olası kastla bombalayarak adam öldürme", M.Ş., H.O., A.Ü., M.S., M.G.İ., N.Y. ve S.K. isimli şahısların hakkında ise "taksirle ölüme neden olma" suçundan iddianame hazırlandı.

Kilis 1 Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın 7'inci duruşması bugün görüldü. Duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katılan tutuksuz yargılanan eski kurmay yarbay Mehmet Okan Arıkan, suçlamaları kabul etmeyerek yurt dışındaki eğitimi için hakkındaki yurt dışına çıkma yasağının kaldırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, Mehmet Okan Arıkan'ın hakkında uygulanan yurt dışına çıkma yasağının kaldırılmasına karar vererek duruşmayı 17 Mayıs'a erteledi.

Davanın geçmişi

Mühendis Mehmet Akcan, 23 Ağustos 2017'de, Demirışık köyü Şimşek Hudut Karakolu sorumluluk alanındaki sınır hattında yapımı süren duvar çalışmalarını kontrol ederken, aracıyla mayının üzerinden geçmesi sonucu hayatını kaybetmişti. FETÖ'den ihraç edilen dönemin 2. Hudut Tabur Komutanı eski kurmay Yarbay M.O.A. hakkında "olası kastla bombalayarak adam öldürme" suçundan müebbet ve diğer sanıklar M.Ş, H.O, A.Ü, M.S, M.G.İ, N.Y. ve S.K. hakkında "taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası talebinde bulunulmuştu.