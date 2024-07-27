Kilis'te Uyuşturucu Ticareti Yapan Şüpheli Gözaltına Alındı

Kilis'te uyuşturucu ticareti yapma ve satma suçundan 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı kent genelinde belirlenen adreslere operasyon başlattı. Operasyonda yakalanan şüphelinin evinde yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu, 1 araba anahtarı, 6 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet hassas terazi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen bin 610 TL ele geçirildi.

Şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı. - KİLİS