Kilis'te uyuşturucu operasyonu : 3 tutuklama

KİLİS - Operasyonda 21 gramdan fazla metamfetamin ve esrar ele geçirildi, 3 şüpheli tutuklandı.

Kilis İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirdi. Operasyonda 21,17 gram metamfetamin ile 1,67 gram esrar ele geçirildi, 5 şüpheli yakalandı.

Adliyeye sevk edilen 4 kişiden 3'ü A.Y., M.E. ve İ.B.D. tutuklandı.