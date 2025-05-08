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Kilis'te Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama

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Kilis İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik gerçekleştirdikleri operasyonda 21 gramdan fazla metamfetamin ve esrar ele geçirildi. 5 şüpheliden 3’ü tutuklandı.

Kilis'te uyuşturucu operasyonu : 3 tutuklama

KİLİS - Operasyonda 21 gramdan fazla metamfetamin ve esrar ele geçirildi, 3 şüpheli tutuklandı.

Kilis İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirdi. Operasyonda 21,17 gram metamfetamin ile 1,67 gram esrar ele geçirildi, 5 şüpheli yakalandı.

Adliyeye sevk edilen 4 kişiden 3'ü A.Y., M.E. ve İ.B.D. tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMED YASİN PAŞA - 3.Sayfa
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