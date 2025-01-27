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Kilis'te Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı

Kilis'te Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı
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Kilis'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı. Yapılan baskında 432 adet captagon, 43 adet sentetik ecza, 37,33 gram esrar ve 9,42 gram metamfetamin ele geçirildi.

Kilis'te polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli, sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik merkez Zeytinli ve Ekrem Çetin mahallelerinde operasyon düzenledi. Operasyonda M.A.A., S.M. ve Ü.B. gözaltına alındı. Şüphelilerin adres ve üst aramalarında ise 432 adet captagon, 43 adet sentetik ecza, 37,33 gram esrar, 9,42 gram metamfetamin, 1 hassas terazi, 1 kuru sıkı tabanca ve 1 pompalı av tüfeği ele geçirildi. Şüpheliler sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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