Kilis'te uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında, toplamda 6 bin 37 captagon hap ve çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, 3 şüpheli tutuklandı.

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik düzenlenen çalışmalarda çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirilirken 3 şüpheli tutuklandı.

Kilis'te gerçekleştirilen ilk operasyonda toplam 6 bin 37 adet captagon hap ile 39,03 gram amfetamin ele geçirildi. 3 şüpheli şahsa adli işlem yapıldı. Adli mercilere sevk edilen şüphelilerden İ.Ç. ve G.N.Ç. serbest bırakılırken, R.Ç. tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

İkinci operasyonda ise 6,25 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan F.Y. ve F.C. isimli 2 şüpheli, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
