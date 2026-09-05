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Kilis'te Dron Destekli Trafik Denetimi

Kilis'te Dron Destekli Trafik Denetimi
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Kilis'te jandarma ekipleri, trafik güvenliğini artırmak ve kazaları azaltmak amacıyla Polateli karayolunda dron destekli denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde şerit ihlalleri, hatalı sollama, emniyet kemeri kullanmama ve cep telefonu kullanma gibi kurallara aykırı davranışlar havadan tespit edilerek önlenmeye çalışıldı.

Kilis'te dron destekli trafik denetimi gerçekleştirildi. Denetimlerle trafik güvenliğinin artırılması ve kazaların azaltılması hedeflendi.

Kilis'te trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması amacıyla jandarma ekiplerince dron destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.

Kilis İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması Timleri tarafından Polateli karayolunda yapılan denetimlerde, trafik kurallarına aykırı davranışların havadan tespit edilmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Denetimlerde zorunlu haller dışında şerit üzerinde duraklama ve park etme, şerit izleme ve değiştirme kurallarına uymama, hatalı sollama, emniyet kemeri kullanmama ve seyir halinde cep telefonu kullanma gibi ihlallerin önlenmesi hedeflendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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