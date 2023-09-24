Kilis'te Taşlı Sopalı Kavga: 9 Kişi Yaralandı

Kilis'in Elbeyli ilçesinde iki aile fertleri arasında çıkan kavgada taş ve sopaların kullanıldığı olayda 9 kişi yaralandı. Kavganın nedeni ise traktörün sulama borusuna zarar verilmesi oldu.

KİLİS'in Elbeyli ilçesinde iki aile fertleri arasında çıkan, taş ve sopaların kullanıldığı kavgada 9 kişi yaralandı.

Olay, öğleden sonra Aşağı Beylerbeyi köyünde meydana geldi. İddiaya göre, traktörün arazideki sulama borusuna zarar vermesi nedeniyle iki aile fertleri arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada taş ve sopalarla hedef olan Emrullah K., Hüseyin Ç., Abdulkadir K., Aabdulkadir Ç., Ümmet D., Esma D., Abdurrezak D., Mehmet K. ile Mehmet Ç. yaralandı. Yaralılar ihbarla gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Köyde güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.