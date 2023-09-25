Kilis'te Silahlı Kavga: 3 Kişi Yaralandı

Kilis'te iki grup arasında çıkan silah ve bıçakların kullanıldığı kavgada, 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KİLİS'te, iki grup arasında çıkan silah ve bıçakların kullanıldığı kavgada, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Olay, gece saatlerinde Ekrem Çetin Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, tabanca ve bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada; İbrahim Halil Ç. tabanca kurşunuyla, Emre B. bıçakla yaralandı. Şüpheliler, olay yerinden kaçarken otomobille Mehmet Ç.'ye çarparak yaraladı. Kavgayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan 3 kişi, ambulanslarla Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Mehmet Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, kavgaya karıştığı belirlenen 3 kişiyi gözaltına aldı.