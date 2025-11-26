Haberler

Kilis'te Silahlı Kavga: 1 Ölü

Kilis'in Musabeyli ilçesinde gece saatlerinde çıkan silahlı kavgada, İbrahim Tilki yaşamını yitirdi. Olayda zanlı M.B. gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre olay, ilçeye bağlı Topallar köyünde gece saatlerinde meydana geldi. İbrahim Tilki ile M.B. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda M.B., yanındaki av tüfeği ile İbrahim Tilki'ye ateş ederek ağır yaraladı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından Kilis Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Cinayet zanlısı M.B. jandarma ekiplerince gözaltına alınarak karakola götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
