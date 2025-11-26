Kilis'te Silahlı Kavga: 1 Ölü

Kilis'in Musabeyli ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre olay, ilçeye bağlı Topallar köyünde gece saatlerinde meydana geldi. İbrahim Tilki ile M.B. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda M.B., yanındaki av tüfeği ile İbrahim Tilki'ye ateş ederek ağır yaraladı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından Kilis Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Cinayet zanlısı M.B. jandarma ekiplerince gözaltına alınarak karakola götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı - KİLİS