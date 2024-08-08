Kilis'te Şehit Polis Ahmet Şahan Operasyonu: 7 Tutuklama

Kilis'te polis ekipleri, Kastamonu'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda vefat eden Polis Memuru Ahmet Şahan'ın adını taşıyan nefes kesen bir operasyon başlattı. Operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.

Kilis İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kastamonu'da belirlenen adrese düzenlenen uyuşturucu operasyonu sırasında şehit olan Polis Memuru Ahmet Şahan'ın adını taşıyan nefes kesen bir şafak operasyonu yaptı. Şehit Polis Ahmet Şahan Operasyonu'nda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi, 7 şüpheli şahıs yakalandı.

Uyuşturucu ticareti ve kullanmaya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KİLİS