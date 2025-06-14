Kilis'te Pompalı Tüfekle Düzenlenen Saldırılar: 4 Şüpheli Yakalandı, 3'ü Tutuklandı

Kilis'te iki farklı noktada pompalı tüfekle düzenlenen saldırılarla ilgili yakalanan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri tarafından faili meçhul dosyaların aydınlatılması kapsamında yürütülen çalışmalarda, iki farklı silahlı saldırının failleri belirlendi.

Yeni Mahalle Karabaş 1 Sokak üzerinde bulunan iki farklı ikamete kimliği belirsiz kişilerce pompalı tüfekle ateş açıldı. Bir diğer olay, Ekrem Çetin Mahallesi Prof. Haluk Timurtaş Caddesi üzerinde park halindeki bir araca pompalı tüfekle saldırı gerçekleştirildi.

Her iki olay sonrası yapılan kamera incelemeleri ve saha araştırmalarında saldırıların iki farklı motosikletle olay yerlerine gelen 4 kişi tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi. Ekiplerin çalışmaları sonucu şüphelilerin kimlikleri M.S., Y.Ö., R.A. ve Y.E.M. olarak belirlendi.

Yakalanarak adli makamlara sevk edilen şüphelilerden Y.Ö. savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Diğer üç şüpheli M.S., R.A. ve Y.E.M. ise iki ayrı dosya kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KİLİS