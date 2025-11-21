Haberler

Kilis'te Otomobil ve Bisiklet Çarpıştı: 1 Ağır Yaralı

Güncelleme:
Kilis'te meydana gelen kazada, otomobilin bisiklete çarpması sonucu bir kişi ağır yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi, yaralı hastaneye kaldırıldı.

Kilis'te otomobille bisikletin çarpıştığı kazada 1 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Yavuz Sultan Selim Mahallesi Devlet Bahçeli Caddesi'nde, B.U. yönetimindeki 01 EY 261 plakalı otomobil, yabancı uyruklu H.M.'nin kullandığı bisikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle bisiklet sürücüsü, kaldırıma düşerek ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kilis Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500
