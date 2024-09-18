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Kilis'te Okul Önlerinde Sıkı Polis Denetimi

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Kilis İl Emniyet Müdürlüğü, 2024-2025 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte okullar ve çevresinde trafik güvenliğini artırmak amacıyla sıkı denetimler gerçekleştirdi. Denetimler sırasında eksiklikleri tespit edilen sürücülere cezai işlemler uygulandı.

Kilis'te okullar bölgesine polis ekiplerinden sıkı denetim

KİLİS - Kilis'te polis ekipleri, yeni eğitim öğretimin yılının başlamasıyla birlikte okul önlerinde denetim gerçekleştirdi.

Kilis İl Emniyet Müdürlüğü, 2024-2025 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte, okullar ve çevresinde denetimlerini sıkılaştırdı. Okulların bulunduğu bölgelerde trafiğin yoğunlaşmasından dolayı kazaların önlenmesi amacıyla sıkı denetim yaptı. Denetimler sonucunda Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddelerinin eksiği olan araç ve motosiklet sürücülerine gerekli cezai işlem uygulandı. Okul çevrelerinde GBT ve ehliyet sorgulamasında bulunan ekipler sürücülere ise kurallara uymaları konusunda uyarılarda bulundu.

Okullar bölgesinde yaya ve öğrenci güvenliği sağlanabilmesi için uygulamaların devam edeceği bilgisi öğrenildi.

Kilis'te Okul Önlerinde Sıkı Polis Denetimi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OKAN GENÇ - 3.Sayfa

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