Kilis'te Motosiklet Sürücülerine Yönelik Denetim ve Eğitim

Kilis'te yapılan denetimlerde motosiklet ve motorlu bisiklet sürücülerine trafik kuralları ve güvenlik önlemleri hakkında eğitim verildi. 'Bir Kural Bir Ömür' projesi kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte, sürücülere koruyucu ekipman kullanımı ve hız sınırları hatırlatıldı.

Kilis'te motosiklet ve motorlu bisiklet sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

Resul Osman Mesire Alanı girişinde yapılan uygulamada, sürücülere hem trafik kurallarına uymanın önemi hatırlatıldı hem de bilgilendirme yapıldı. 'Bir Kural Bir Ömür' projesi kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte sürücülere koruyucu ekipman kullanımı, hız sınırları ve emniyet tedbirleri konusunda eğitim verildi. Polis ekipleri, denetimler sırasında sürücülerin evrak ve araç kontrollerini de yaptı.

Trafik güvenliğinin tüm vatandaşlar için hayati öneme sahip olduğuna dikkat çekilerek kurallara uyulması çağrısında bulunuldu. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
