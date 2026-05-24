Kilis'te motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Kilis'te motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Y.E. yönetimindeki 79 ABZ 102 plakalı motosiklet, çevre yolunda H.D. idaresindeki 27 BJL 98 plakalı otomobille çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Y.E. ile motosiklette yolcu olarak bulunan F.Y, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı