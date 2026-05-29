Kilis'te minibüs devrildi: 2 yaralı

Kilis'te kontrolden çıkan minibüsün devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, O.K. idaresindeki 31 H 3018 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Kilis-Hatay kara yolu Dorucak Köyü mevkiinde devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü O.K. ile araçta bulunan G.K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı