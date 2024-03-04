Kilis'te Kaybolan 6 Küçükbaş Koyun Bulundu
Kilis merkeze bağlı Duruca Köyü'nde yaşayan M.B.'ye ait 6 adet küçükbaş hayvanı kayboldu. Jandarma ekipleri tarafından yapılan aramalar sonucu hayvanlar bulunarak sahiplerine teslim edildi.
Kilis'te kaybolan 6 adet küçükbaş koyun, jandarma ekipleri tarafından bulunarak sahibine teslim edildi.
Kilis merkeze bağlı Duruca Köyü'nde yaşayan M.B.'ye ait 6 adet küçükbaş hayvanı kayboldu. M.B'nin hayvanlarının kaybolduğunu bildirmesi üzerine Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.
Yapılan aramalar sonucu kayalık ve otluk arazide kaybolan hayvanlar eksiksiz şekilde bulunarak sahiplerine teslim edildi. - KİLİS