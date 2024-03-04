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Kilis'te Kaybolan 6 Küçükbaş Koyun Bulundu

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Kilis merkeze bağlı Duruca Köyü'nde yaşayan M.B.'ye ait 6 adet küçükbaş hayvanı kayboldu. Jandarma ekipleri tarafından yapılan aramalar sonucu hayvanlar bulunarak sahiplerine teslim edildi.

Kilis'te kaybolan 6 adet küçükbaş koyun, jandarma ekipleri tarafından bulunarak sahibine teslim edildi.

Kilis merkeze bağlı Duruca Köyü'nde yaşayan M.B.'ye ait 6 adet küçükbaş hayvanı kayboldu. M.B'nin hayvanlarının kaybolduğunu bildirmesi üzerine Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

Yapılan aramalar sonucu kayalık ve otluk arazide kaybolan hayvanlar eksiksiz şekilde bulunarak sahiplerine teslim edildi. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Duruca Kilis Hayvan Hakları Güvenlik 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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