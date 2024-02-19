Kilis'te Kaybolan 20 Küçükbaş Hayvandan 17'si Bulundu

Kilis'te kaybolan 20 küçükbaş hayvandan 17'si jandarma ekipleri tarafından bulunarak sahibine teslim edildi. Diğer 3 hayvanın ise kurtların saldırısı sonucu telef olduğu belirlendi.

Kilis'in Musabeyli ilçesine bağlı Hasancalı Köyü'nde yaşayan H.B'ye ait 20 adet küçükbaş hayvanı kayboldu. H.B'nin hayvanlarının kaybolduğunu bildirmesi üzerine Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Yapılan aramalar sonucu kayalık ve otluk arazide kaybolan hayvanlardan 17'si bulunurken, 3'ünün kurtlar tarafından parçalandığı belirlendi. - KİLİS