Haberler

Kilis'te Kaybolan 19 Küçükbaş Hayvan Kısa Sürede Bulundu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kilis'te kaybolan 19 küçükbaş hayvan, jandarma ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kısa sürede bulunarak sahibine teslim edildi.

Kilis'te kaybolan 19 küçükbaş hayvan, jandarma ekiplerinin hızlı çalışmasıyla kısa sürede bulunarak sahibine teslim edildi.

Olay, Merkez ilçeye bağlı Akıncı Köyü'nde meydana geldi. C.D. (66), 23 Kasım 2025 tarihinde 19 küçükbaş hayvanının kaybolduğunu belirterek jandarmaya müracaatta bulundu.

İhbar üzerine Kilis İl Jandarma Komutanlığı, Merkez İlçe ve Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Bölgeye sevk edilen 2 asayiş devriyesi ve özel birimler tarafından yapılan arama çalışmalarında, kayıp hayvanlar köye yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki arazide hareket halinde bulunarak sahibine teslim edildi. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
1 Ocak'ta başlıyor! Elektrik ve doğal gaz faturasında yeni dönem

Elektrik ve doğal gaz faturasında yeni dönem başlıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kuduzdan ölen Hasan'ın son anlarına ait görüntüler ortaya çıktı

Kuduzdan ölen Hasan'ın son görüntüleri dehşete düşürdü
Oyuna giren Enes Ünal, 46 saniyede yaptığıyla kahraman ilan edildi

Oyuna girdi, 46 saniyede yaptığıyla kahraman ilan edildi
Fenomen Cemile yıllar sonra ortaya çıktı! Son haliyle şaşırttı

Fenomen Cemile yıllar sonra ortaya çıktı! Son haliyle şaşırttı
Yaşadığı tartışma sonucu milyonların izlediği maçta takım arkadaşına tokat attı

Milyonların izlediği maçta takım arkadaşına tokat attı
Kuduzdan ölen Hasan'ın son anlarına ait görüntüler ortaya çıktı

Kuduzdan ölen Hasan'ın son görüntüleri dehşete düşürdü
Yapay zeka, Galatasaray-Union Saint-Gilloise maçının kazananını tahmin etti

Yapay zeka, Galatasaray-USG maçının kazananını tahmin etti
Konuşma bahanesiyle evinden aldı, taksiden inerken katletti

Evinden aldı, taksiden inerken katletti
Özlem Çerçioğlu ile CHP'li Ömer Günel arasında 'mal varlığı' tartışması

Meclisi karıştıran tartışma! Çerçioğlu ile CHP'li başkan fena kapıştı
Güney Kore lideri Ankara'da! Sinop Nükleer Güç Santrali Projesi için imzalar atıldı

Türkiye ile o ülke arasında tarihi "nükleer santrali" anlaşması
Marco Asensio'nun büyük hayali İspanya Milli Takımı

Asensio'nun büyük hayali 6 ay içerisinde o takıma geri dönmek
Kahramanmaraş'a yepyeni bir stadyum geliyor

O şehrimize 17 bin kapasiteli yepyeni bir stadyum geliyor
450 yıllık geçmişi var! Bu köyde artık yalnızca 4 kişi yaşıyor

450 yıllık geçmişe sahip bu köyde yalnızca 4 kişi yaşıyor, işte nedeni
Kaybettiği maç sonrası kameramana tepki gösteren Pep Guardiola özür diledi

Guardiola tepki çeken hareketi sonrası özür diledi: Utanıyorum
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.