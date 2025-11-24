Kilis'te Kaybolan 19 Küçükbaş Hayvan Kısa Sürede Bulundu

Kilis'te kaybolan 19 küçükbaş hayvan, jandarma ekiplerinin hızlı çalışmasıyla kısa sürede bulunarak sahibine teslim edildi.

Olay, Merkez ilçeye bağlı Akıncı Köyü'nde meydana geldi. C.D. (66), 23 Kasım 2025 tarihinde 19 küçükbaş hayvanının kaybolduğunu belirterek jandarmaya müracaatta bulundu.

İhbar üzerine Kilis İl Jandarma Komutanlığı, Merkez İlçe ve Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Bölgeye sevk edilen 2 asayiş devriyesi ve özel birimler tarafından yapılan arama çalışmalarında, kayıp hayvanlar köye yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki arazide hareket halinde bulunarak sahibine teslim edildi. - KİLİS