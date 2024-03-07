Kilis'te Kaybolan 10 Küçükbaş Koyun Jandarma Tarafından Bulundu

Kilis'te kaybolan 10 küçükbaş koyunu jandarma ekipleri tarafından bulunarak sahibine teslim edildi.

Kilisin Elbeyli ilçesine bağlı Sağlıcak Köyünde ikamet eden M.A'ya ait 10 adet küçükbaş hayvanı kayboldu. M.A'nin hayvanlarının kaybolduğunu bildirmesi üzerine Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Yapılan aramalar sonucu kayalık ve otluk arazide kaybolan hayvanlar eksiksiz şekilde bulunarak sahiplerine teslim edildi. - KİLİS