Kilis'te Kaçak Kazı Yapan Zanlı Suçüstü Yakalandı

Kilis'te jandarma ekipleri kaçak kazı yapan zanlıyı suçüstü yakaladı.

Kilis İl Jandarma Komutanlığı tarafından Musabeyli ilçesine bağlı Dorucak Köyü'nde kaçak kazı yaptığı tespit edilen S.D. suçüstü yakalandı. Olay yerinde yapılan araştırmada kazıda kullanılan 1 adet kürek, 1 adet kazma, 1 adet çekiç ve 1 adet 5 metre ip ele geçirildi.

Kaçak kazı yapan S.D. gözaltına alındı. - KİLİS