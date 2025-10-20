Kilis'te Hijyen Kurallarına Uymayan Nar Ekşisi İmalathanesi Kapandı

Kilis'te geçtiğimiz günlerde hijyen kurallarına uymayan bir nar ekşisi imalathanesi, zabıta ekipleri tarafından denetlendi ve üç gün süreyle kapatıldı. İmalathanede üretilen ürünler imha edilirken 147 bin 350 TL idari para cezası uygulandı.

Skandal görüntülerin kaydedildiği imalathanede Kilis İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de incelemelerde bulundu. Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünün sosyal medyadan hesabından yapılan açıklamada, bir evin altındaki garaj bölümünde uygun olmayan şartlarda nar pekmezi üretiminin tespit edildiği belirtildi. 5996 Sayılı Kanun kapsamında, işletme kayıt belgesi olmadan ve teknik/hijyenik şartlara uymayan üreticiye toplam 147 bin 350 TL idari para cezası uygulandı ve işletmenin faaliyeti durduruldu.

İşletmenin yeniden üretim yapması halinde Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulacağı bildirildi. Denetimlerin, gıda güvenliği ve halk sağlığı için aralıksız devam edeceği vurgulandı. - KİLİS