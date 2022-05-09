Kilis'te hafriyat kamyonu devrildi yol trafiğe 1.5 saat kapandı - Haberler

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Kilis'te hafriyat kamyonu devrildi yol trafiğe 1.5 saat kapandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kilis'te hafriyat kamyonu devrildi yol trafiğe 1.5 saat kapandı

Kilis'te, hafriyat kamyonu devrilmesi sonucu sürücüsü yaralanırken, Kilis-Hatay karayolu 1.5 saat trafiğe kapatıldı.

KİLİS (İHA) - Kilis'te, hafriyat kamyonu devrilmesi sonucu sürücüsü yaralanırken, Kilis-Hatay karayolu 1.5 saat trafiğe kapatıldı.

Edinilen bilgiye göre, İsmail A. Yönetimindeki 06 BJH 046 plakalı hafriyat kamyonu Kilis-Hatay karayolunda 10'uncu kilometresinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kamyonun kasasındaki taş ve molozlar yola saçıldı. Kazada yaralanan sürücü Ambulans ile Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle karayolu 1.5 saat süreyle trafiğe kapatıldı. Trafik akışı tali yoldan sağlandı. Kazayla ilgili soruşturma jandarma tarafından sürdürülüyor. - KİLİS

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kilis, 3. Sayfa, Haberler

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