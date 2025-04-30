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Kilis'te Geri Manevra Yaparken Hamile Eşini Ezdi

Kilis'te Geri Manevra Yaparken Hamile Eşini Ezdi
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Kilis'in Hasancalı köyünde geri manevra yapan uzman çavuş, 5 aylık hamile eşi A.D.'yi fark etmeyerek ezdi. Genç kadın olay yerinde hayatını kaybetti.

Kilis'te geri manevra yaparken 5 aylık hamile eşini ezdi

KİLİS - Kilis'in Musabeyli ilçesine bağlı Hasancalı köyünde dün meydana gelen kazada, geri manevra yapan uzman çavuş, 5 aylık hamile eşini fark etmeyerek ezdi. Genç kadın olay yerinde hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır'da görev yapan uzman çavuş M.D., Hasancalı köyünde 06 CUU 504 plakalı aracıyla geri geri çıkarken, aracın arkasında bulunan eşi A.D.'yi fark etmeyerek çarptı. 21 yaşındaki A.D., olay yerinde hayatını kaybetti. Genç kadının 5 aylık hamile olduğu, çiftin ise 6 ay önce evlendikleri öğrenildi.

Olayın ardından köye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. A.D.'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. M.D. ise jandarma tarafından gözaltına alındı. Sorgusunun sürdüğü belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMED YASİN PAŞA - 3.Sayfa
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