Elektrik kontağından çıkan yangın, evi kullanılamaz hale getirdi

KİLİS - Kilis'te, bir evde elektrik kontağından çıkan yangın çevredeki evlere sıçramadan söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Yabancı uyruklu Luey Cisri'nin ikamet ettiği İsmetpaşa Mahallesi Denk Sokak 34/A sayılı ikametinde evde kimsenin olmadığı bir zamanda elektrik kontağından çıkan yangın eve sardı. Komşuların itfaiye ve polis ekibine haberetmesi üzerine itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale ederek, çevredeki evleri sıçramadan söndürdü. Yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Polis yangınla ilgili soruşturmaya başladı.