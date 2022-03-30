Elektrik kontağından çıkan yangın, evi kullanılamaz hale getirdi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Elektrik kontağından çıkan yangın, evi kullanılamaz hale getirdi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

Elektrik kontağından çıkan yangın, evi kullanılamaz hale getirdi Kilis'te, bir evde elektrik kontağından çıkan yangın çevredeki evlere sıçramadan söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi.

Elektrik kontağından çıkan yangın, evi kullanılamaz hale getirdi

KİLİS - Kilis'te, bir evde elektrik kontağından çıkan yangın çevredeki evlere sıçramadan söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Yabancı uyruklu Luey Cisri'nin ikamet ettiği İsmetpaşa Mahallesi Denk Sokak 34/A sayılı ikametinde evde kimsenin olmadığı bir zamanda elektrik kontağından çıkan yangın eve sardı. Komşuların itfaiye ve polis ekibine haberetmesi üzerine itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale ederek, çevredeki evleri sıçramadan söndürdü. Yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Polis yangınla ilgili soruşturmaya başladı.

Elektrik kontağından çıkan yangın, evi kullanılamaz hale getirdi

Elektrik kontağından çıkan yangın, evi kullanılamaz hale getirdi

Elektrik kontağından çıkan yangın, evi kullanılamaz hale getirdi

Elektrik kontağından çıkan yangın, evi kullanılamaz hale getirdi

Elektrik kontağından çıkan yangın, evi kullanılamaz hale getirdi

Elektrik kontağından çıkan yangın, evi kullanılamaz hale getirdi

Elektrik kontağından çıkan yangın, evi kullanılamaz hale getirdi

Elektrik kontağından çıkan yangın, evi kullanılamaz hale getirdi

Elektrik kontağından çıkan yangın, evi kullanılamaz hale getirdi

İhlas Haber Ajansı / Mehmet Ali Dağ - 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title