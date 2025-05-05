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Kilis'te Epilepsi Hastası Kadın, Gölete Düşerek Hayatını Kaybetti

Kilis'te Epilepsi Hastası Kadın, Gölete Düşerek Hayatını Kaybetti
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Kilis'in Musabeyli ilçesinin Çınar köyünde epilepsi hastası 51 yaşındaki İsminur Doğan, evinin yakınındaki gölete düşerek boğuldu. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Doğan'ın cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

Kilis'in Musabeyli ilçesinin çınar köyünde epilepsi hastası olduğu belirtilen 51 yaşındaki İsminur Doğan, evinin yakınındaki bahçede bulunan küçük bir gölete düşerek boğuldu.

Olay, Musabeyli ilçesine bağlı Çınar Köyü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, epilepsi hastası olduğu öğrenilen İsminur Doğan, evinin yakınındaki bahçede dengesini kaybederek gölete düştü. Talihsiz kadın, boğularak hayatını kaybetti. Yakınlarının durumu fark etmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, kadının olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Doğan'ın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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