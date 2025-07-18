Kilis'te DEAŞ ve FETÖ Terör Örgütlerine Operasyon: 20 Şüpheli Gözaltına Alındı

Kilis'te DEAŞ ve FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda toplam 20 şüpheli gözaltına alındı.

Kilis İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri savcılık koordinesinde DEAŞ ve FETÖ terör örgütlerine yönelik operasyon yaptı. Gerçekleştirilen operasyonlarda, DEAŞ silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 10 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla, 3'ü ise doğrudan serbest kaldı.

FETÖ'ye üye olmak suçlamasıyla da 10 kişi yakalandı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. - KİLİS