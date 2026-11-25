Kilis'te çekirdek yüklü tır yandı, yangında can kaybı yaşanmadıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kilis-Hatay karayolu Gülbaba köyü bölgesinde çekirdek yüklü tırın motor bölümünde çıkan yangın, aracı ve yükünü tamamen sardı. İtfaiye, jandarma ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında can kaybı yaşanmazken, alevlerin ormanlık alana sıçraması önlendi.
Kilis'te çekirdek yüklü tır, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.
Kilis-Hatay karayolu Gülbaba köyü bölgesinde meydana gelen olayda, 79 ABS 53 plakalı, M.Ş. idaresindeki çekirdek yüklü tırın motor bölümünde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, tırı tamamen sardı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında tır ve üzerindeki çekirdek yükü tamamen yanarken, olayda can kaybı yaşanmadı. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangının ormanlık alana sıçraması da önlendi.
Yangının ardından bölgede soğutma çalışmaları gerçekleştirildi.