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Kilis'te çekirdek yüklü tır, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Kilis-Hatay karayolu Gülbaba köyü bölgesinde meydana gelen olayda, 79 ABS 53 plakalı, M.Ş. idaresindeki çekirdek yüklü tırın motor bölümünde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, tırı tamamen sardı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında tır ve üzerindeki çekirdek yükü tamamen yanarken, olayda can kaybı yaşanmadı. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangının ormanlık alana sıçraması da önlendi.

Yangının ardından bölgede soğutma çalışmaları gerçekleştirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı