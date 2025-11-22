Kilis'te Bisiklet Sürücüsü Kaza Sonucu Hayatını Kaybetti

Kilis'te otomobille bisikletin çarpıştığı kazada ağır yaralanan yabancı uyruklu bisiklet sürücüsü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Yavuz Sultan Selim Mahallesi Devlet Bahçeli Caddesi'nde, B.U. yönetimindeki 01 EY 261 plakalı otomobil, yabancı uyruklu H.M.'nin kullandığı bisikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle ağır yaralanan bisiklet sürücüsü, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Kilis Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

H.M. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. - KİLİS