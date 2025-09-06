Haberler

Kilis'te Ağaçta Mahsur Kalan Kedi İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı

Kilis'te Ağaçta Mahsur Kalan Kedi İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kilis'in Vaiz Mahallesi'nde 3 gündür bir ağacın tepesinde mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerinin 5 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı. Sağlık durumu iyi olan kedi, ekipler tarafından beslenerek doğal yaşam alanına salındı.

Kilis'te 3 gündür ağaçta mahsur kalan bir Kedi, itfaiye ekiplerinin 5 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

Vaiz Mahallesi'nde 3 gündür ağacın tepesinde bir kedinin mahsur kaldığı ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin, yaklaşık 5 saat süren titiz çalışmasının ardından yavru kedi kurtarıldı. Ekipler, kediyi indirdikten sonra sağlık durumunu kontrol ederek herhangi bir olumsuzluk olmadığını tespit etti.

Kurtarılan kediye ekipler tarafından su ve mama verildi. Minik yavru, ardından doğal yaşam alanına salındı. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Ronaldo coştu, Portekiz gol oldu yağdı

Ronaldo coştu, Portekiz gol oldu yağdı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Manchester Unitedlı Onana, Trabzonspor'a ''Evet'' dedi

Teklifi kabul etti! Andre Onana Türkiye'ye geliyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.